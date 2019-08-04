Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II, вылетевший с авиабазы острова Крит, провел разведку у черноморского побережья.

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II, вылетевший с авиабазы острова Крит, провел разведку у черноморского побережья.Все чаще разведывательные беспилотники и самолеты совершают облеты границ России и российских баз в Сирии.За последние семь дней у российских границ заметили 39 летательных аппаратов. Российские истребители поднимались 12 раз, чтобы помешать нарушению границы.Пентагон, несмотря на многочисленные призывы, от своих разведывательных тактик не отказывается, сообщает Plane Radar твитом.