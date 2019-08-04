Глава британского МИД Доминик Рааб от лица всей страны одобрил новые антироссийские санкции, которые планируют ввести США.

Глава британского МИД Доминик Рааб от лица всей страны одобрил новые антироссийские санкции, которые планируют ввести США. Об этом Рааб написал в Twitter. Очередную порцию санкций в связи с инцидентом в Солсбери Рааб назвал "неизменной поддержкой" и пообещал, что его страна не будет безучастно стоять в стороне, наблюдая как применяют "это ужасное оружие".Ранее Америка объявила о втором пакете санкций в отношении России после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выдавшего западным разведкам несколько десятков своих коллег. В частности, Вашингтон будет выступать против поставки товаров и технологий двойного назначения, предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны Всемирного банка и МВФ.Санкции вступят в силу в течение двух недель после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум год.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта 2018 года без сознания на уличной скамейке в Солсбери. Британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества типа "новичок". Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.