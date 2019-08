В сети появились фотографии открывшего стрельбу в торговом центре Уолмарт в американском Эль-Пасо. Известно, что ему 21 год. А по данным телеканала CNN, задержаны трое. Число пострадавших выросло до 22 человек.

В сети появились фотографии открывшего стрельбу в торговом центре Walmart в американском Эль-Пасо. Его зовут Патрик Крузиус, на этой неделе ему исполнился 21 год. Накануне он опубликовал манифест, в котором заявил о солидарности со стрелком в мечетях Новой Зеландии.Стрельба началась в субботу в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо. Место стрельбы по-прежнему оцеплено. Очевидцы слышали как минимум десять выстрелов. СМИ сообщают о разном количестве задержанных: кто-то об одном, кто-то – о трех.Президент США Дональд Трамп в Твиттере написал о множестве погибших.Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019В Генконсульстве России в Хьюстоне каналу сообщили, что никто из россиян за помощью к ним не обращался. Сейчас сотрудники дипмиссии связываются с департаментом полиции города Эль-Пасо, чтобы установить, могли ли в торговом центре находиться наши соотечественники.В ночь на 1 июня 2019 года стрельба произошла в курортном городе Вирджиния-Бич. Были убиты 12 человек, как минимум десять пострадали.8 ноября 2018 года в пригороде Лос-Анджелеса мужчина открыл стрельбу в баре, в результате погибли 13 человек.В феврале 2018 года подросток расстрелял из винтовки подростков, находившихся в старшей школе во Флориде. Погибли 17 человек, десятки были ранены.А 5 ноября 2017 года 26-летний Девин Келли открыл огонь в баптистской церкви в Техасе. Были убиты 26 человек, еще 27 пострадали.