Техника стоила 11 тысяч рублей

Техника стоила 11 тысяч рублейВ начале июля в полицию в Камешковском районе обратилась 64-летняя жительница одного из местных поселков, пожалившаяся, что у нее украли телевизор, стоимость 11 тысяч рублей.Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастна 24-летняя внучка пенсионерки. Девушку задержали, и она во всем призналась.Выяснилось, что внучка пришла в дом к своей бабушке и, когда пенсионерка оставила родственницу без внимания, украла телевизор. Затем она сдала технику в ломбард, а деньги потратила на алкоголь.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.