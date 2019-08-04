Отношения Максима Виторгана с Нино Нинидзе развиваются стремительно. Актер уже познакомил новую возлюбленную с дочерью Полиной.

Отношения Максима Виторгана с Нино Нинидзе развиваются стремительно. Актер уже познакомил новую возлюбленную с дочерью Полиной.Накануне Полина Виторган опубликовала в Stories забавный снимок с актрисой. Для фотографии 23-летняя наследница актера натянула на голову белый свитер, а 28-летняя артистка – черную футболку. Судя по всему, девушки хорошо провели время вместе.Поклонники уверены, что в тот момент за кадром скрывался Максим Виторган. Спустя несколько часов актер показал в личном микроблоге снимок с дочерью, на котором девушка запечатлена в том же свитере.Напомним, слухи о романе звезд появились в СМИ несколько недель назад. Влюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях. Однако пока они стесняются демонстрировать истинные чувства на публике. Вопросы журналистов о личной жизни пара игнорирует.Напомним, был женат трижды. От первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него есть дочь Полина и сын Даниил. Третья супруга, телеведущая Ксения Собчак, родила актеру наследника Платона.Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что бывшая жена Максима Виторгана готовится узаконить отношения с режиссером Константином Богомоловым. Согласно неподтвержденной информации, свадебное торжество состоится совсем скоро – 13 сентября.