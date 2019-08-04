Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому. А обновленные наименования можно будет увидеть в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих Instagram и WhatsApp.По данным издания, таким образом Facebook планирует улучшить собственную репутацию после скандалов, связанных с утечкой персональных данных.В марте прошлого года началось расследование в связи с передачей Facebook личной информации 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. Facebook также обвиняют в нарушении соглашения 2011 года, которое обязывает соцсеть сообщать пользователям о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение на такие действия.