Сданная мебель будет выставлена на продажу в отделе Уцененные товары или же отправлена на переработку.

Компания ИКЕА запускает сервис по возврату кроваток для младенцев и пеленальных столиков в магазины. Теперь купленную с 1 января 2019 года младенческую мебель (при наличии чека) можно будет сдать обратно, получив при этом карту возврата номиналом в 40% от стоимости предмета мебели.Тем, кто желает сдать пеленальный столик или кроватку, нужно будет заполнить специальную анкету на сайте ИКЕА. Опция доступна во всех магазинах кроме магазина ИКЕА Ходынское поле.В компании отмечают, что акция по приему кроваток и пеленальников – первый шаг в развитии сервиса по аренде мебели."Возвращая ненужную вам мебель ИКЕА в магазин, вы дарите ей вторую жизнь, ведь после вас этой мебелью сможет воспользоваться другая семья, – отметила Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России. – Сервис по приему мебели для младенцев – наш первый шаг на пути к запуску цикличных сервисов. Если он будет востребованным, мы будем работать над его расширением".