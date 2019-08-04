Первым полетом нового тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата Охотник, о котором Минобороны России сообщило в субботу, 3 августа, РФ продемонстрировала, что входит в клуб ведущих авиационных стран, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Первым полетом нового тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник", о котором Минобороны России сообщило в субботу, 3 августа, РФ продемонстрировала, что входит в клуб ведущих авиационных стран, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.Он отметил, что "клуб стран", способных создавать тяжелые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, созданные с применением технологии stealth, весьма малочислен. Первый же полет, по словам эксперта, это преодоление очень важного рубежа в создании любого летательного аппарата."Вместе с тем не стоит рассчитывать на скорое завершение проекта — впереди еще испытания и доводки системы, общая продолжительность работ по которым может составить не менее двух лет", — добавил Федутинов, слова которого приводит РИА Новости.Новейший боевой комплекс, созданного инженерами КБ Сухого, совершил первый полет 3 августа на одном из испытательных аэродромов Минобороны. Полет продолжался более 20 минут. "Охотник" под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, после чего совершил успешную посадку.Беспилотный летательный аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для различных видов разведки.