Пришло время выдавать принцессу замуж. Было 2 притендента: 1 - пожилой, толстый и близорукий, 2 - молодой стройный и красивый. Решили провести между ними конкурс, который заканачивался переплыванием озера. Кто первый переплывет озеро, тот и выиграл. Плывут, молодой обгоняет старого. Принцесса обрадовалась вышла на финиш и разделась, чтобы молодой приплыл первым. Вдруг молодой начал отставать, старый его обогнал и выиграл. После этого принцесса подходит к молодому и говорит:
- Почему ты не выиграл, я возлагала на тебя такие надежды. Что случилось?
- Все было нормально пока ты не разделась, а когда ты разделась я начал цеплять водоросли.
еще анекдот!