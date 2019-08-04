Поп-король отечественной эстрады
проводит отпуск вместе с детьми. Филипп Киркоров взял наследников на ночное
представление.
Поп-король отечественной эстрады
проводит отпуск вместе с детьми. Филипп Киркоров взял наследников на ночное
представление.
В личном Instagram артист
публикует фото и видеоотчеты с отдыха. Сейчас Филип Киркоров и его отпрыски –
дочь Алла-Виктория и сын Мартин – находятся во Франции.
Дети повсюду сопровождают
поп-короля. Накануне Киркоровы-младшие даже посетили ночной клуб.
В Stories личного микроблога
Филипп разместил запись, на которой он вместе с наследниками коротает время в
Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сен-Тропе. Бар
отличается отличным видом, качественным развлекательным шоу и изысканным меню. Несмотря на внушительный ценник, у звезд это место пользуется большой любовью.
Для Филиппа Киркорова и его отпрысков танцевали и раздевались полуголые красотки.
Судя по видеоотчету Киркорова, он
остался доволен представлением в Le Quai. "Вот такая вечеринка", – написал Филипп.
Меж тем Алла-Виктория и Мартин удивленными не казались, они неторопливо ели
свои блюда, видимо, ребята уже привыкли к ярким шоу.
Напомним, ранее
вместе с детьми посетил местный парк аттракционов. Поп-король с удовольствием
прокатился на американских горках.