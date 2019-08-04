Поп-король отечественной эстрады проводит отпуск вместе с детьми. Филипп Киркоров взял наследников на ночное представление.

Поп-король отечественной эстрадыпроводит отпуск вместе с детьми. Филипп Киркоров взял наследников на ночноепредставление.В личном Instagram артистпубликует фото и видеоотчеты с отдыха. Сейчас Филип Киркоров и его отпрыски –дочь Алла-Виктория и сын Мартин – находятся во Франции.Дети повсюду сопровождаютпоп-короля. Накануне Киркоровы-младшие даже посетили ночной клуб.В Stories личного микроблогаФилипп разместил запись, на которой он вместе с наследниками коротает время вLe Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сен-Тропе. Баротличается отличным видом, качественным развлекательным шоу и изысканным меню. Несмотря на внушительный ценник, у звезд это место пользуется большой любовью.Для Филиппа Киркорова и его отпрысков танцевали и раздевались полуголые красотки.Судя по видеоотчету Киркорова, оностался доволен представлением в Le Quai. "Вот такая вечеринка", – написал Филипп.Меж тем Алла-Виктория и Мартин удивленными не казались, они неторопливо елисвои блюда, видимо, ребята уже привыкли к ярким шоу.Напомним, ранеевместе с детьми посетил местный парк аттракционов. Поп-король с удовольствиемпрокатился на американских горках.