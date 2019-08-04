Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо. В распоряжении журналистов оказались документы, с которых снят гриф секретности. В них утверждается, что Советский Союз предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт, касающийся продвижения антиядерных идей.

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо. В распоряжении журналистов оказались документы, с которых снят гриф секретности. В них утверждается, что Советский Союз предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт, касающийся продвижения антиядерных идей. Дословно в пункте упоминалась совместная работа японской и советской сторон над запретом производства, распространения и испытания ядерного оружия.На встрече присутствовали председатель Совета министров СССР Николай Булганин и его первый заместитель Анастас Микоян, японский премьер-министр Итиро Хатояма и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Коно. Однако идея была отвергнута японской стороной в ходе переговоров по нормализации отношений. По версии издания, решение было принято из-за того, что с 1951 года Страна восходящего солнца находилась под так называемым ядерным зонтиком США.Документ заявлял о прекращении войны между СССР и Японией, восстановлении дипломатических отношений, передаче Японии острова Шикотан и ряда островов Малой Курильской гряды. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Однако после заключения Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов.Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курил.