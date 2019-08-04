В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский Локомотив на поле Космос Арены в Самаре обыграл местные Крылья Советов со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.Счет на 15-й минуте открыл форвард гостевой команды Федор Смолов, которому ассистировал Мацей Рыбус. Хозяева поля восстановили равенство в счете за две минуты до конца основного времени, отличился лидер гонки бомбардиров и лучший игрок июля в РПЛ Александр Соболев.Точку в игре поставил польский полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, забивший мяч на четвертой компенсированной минуте."Локомотив" с семью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов", потерпевшие третье поражение кряду, расположились на 13-й строчке, имея в активе три очка.В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 11 августа на поле домашней "РЖД Арены" сыграют с "Уралом", а самарцы на следующий день на выезде встретятся с "Ростовом".