Теледива шокировала народ экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.

Теледива шокировала народэкстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.В Stories личного Instagramзнаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем авто.Ксения Собчак запечатлена вкоротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, чтоедва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.Теледива дополнила экстравагантныйнаряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длиннойцепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглымизеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасностисильно сдавил бюст, сделав его малопривлекательным.Вероятно, Собчак выбрала фривольныйобраз для посещения вечеринки. Судя по дальнейшим опубликованным в Storiesвидеозаписям, Ксения отлично потусовалась с "молодежью".Напомним, на днях СМИ написали отом, что телеведущая и режиссер Константин Богомоголов собираютсяузаконить отношения. По неподтвержденной информации, свадебная церемонияпройдет 13 сентября этого года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировалиэто известие.