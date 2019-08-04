Теледива шокировала народ
экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.
Теледива шокировала народ
экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.
В Stories личного Instagram
знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем авто.
Ксения Собчак запечатлена в
коротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, что
едва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.
Теледива дополнила экстравагантный
наряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длинной
цепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглыми
зеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасности
сильно сдавил бюст, сделав его малопривлекательным.
Вероятно, Собчак выбрала фривольный
образ для посещения вечеринки. Судя по дальнейшим опубликованным в Stories
видеозаписям, Ксения отлично потусовалась с "молодежью".
Напомним, на днях СМИ написали о
том, что телеведущая и режиссер Константин Богомоголов собираются
узаконить отношения. По неподтвержденной информации, свадебная церемония
пройдет 13 сентября этого года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали
это известие.