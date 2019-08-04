На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв. Погибли несколько сирийских военнослужащих. Причиной ЧП стала техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения.

На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв. Погибли несколько сирийских военнослужащих.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, причиной ЧП стала техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения.С базы ВВС Шайрат сирийская авиация осуществляла поддержку наземным силам в ходе боев с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Авиабаза обрела мировую известность, когда в апреле 2017 года США нанесли по ней удар, обвинив правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.Впрочем, американская администрация не представила никаких доказательств виновности сирийских военных. Не отреагировали США и на призыв России провести тщательное расследование случившегося.