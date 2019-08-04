Мужчины, решившие вздремнуть на свежем воздухе, были разбужены медвежонком. Курьезный инцидент, произошедший в районе Халактырского пляжа под Петропавловском-Камчатским, сняли на видео случайные очевидцы.

Очевидцы сняли на видео курьезный инцидент с участием медвежонка, произошедший на днях на Камчатке.Как сообщают местные СМИ, двое мужчин решили подремать на природе в районе Халактырского пляжа, известного черным вулканическим песком и расположенного сравнительно неподалеку от Петропавловска-Камчатского.Отдыхающие привлекли внимание юного медведя, прогуливавшегося в этой местности.Хищник подошел к спящим мужчинам и принялся обнюхивать их – в этот момент один из людей проснулся и обнаружил животное.Человек криками отогнал медвежонка и попытался разбудить своего "напарника", среагировавшего на происходящее с некоторым опозданием.К счастью, никто из участников встречи не пострадал.