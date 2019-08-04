Голливудская дива опубликовала ответ недоброжелателям. Леди
Гага мастер провокаций.
Голливудская дива опубликовала ответ недоброжелателям. Леди
Гага мастер провокаций.
В Stories
личного Instagram
знаменитость показала
откровенный снимок. Американская вокалистка запечатлена в бассейне, лежа на
надувном матрасе. Леди Гага облачена только в розовые стринги.
Все бы ничего, вот только кадр голливудская дива сопроводила
песней Human Fly от американских рок-группы The Cramps. Трек рассказывает о человеке-мухе,
который своим постоянным жужжанием раздражает других. Судя по всему, Леди Гага сравнила
своих недругов в Сети с этим надоедливым персонажем.
Напомним, не так давно микроблог американской звезды пережил
нашествие недовольных комментаторов из России. Соотечественники супермодели
Ирины Шейк таким образом пытались отомстить певице: якобы та увела у манекенщицы
возлюбленного – актера Брэдли Купера. Не смотря на то, что эта информация не
подтвердилась, Instagram все еще полон бессмысленных
сообщений от россиян.
Отметим, чтони разу не отреагировала на злобу интернет-обывателей
в свой адрес. Однако, с удовольствием их провоцирует. Например, на днях она показала
в соцсетях, что устроила возлюбленному, лицо которого не показала,
романтический ужин при свечах.