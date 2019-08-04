Голливудская дива опубликовала ответ недоброжелателям. Леди Гага мастер провокаций.

Голливудская дива опубликовала ответ недоброжелателям. ЛедиГага мастер провокаций.В Storiesличного Instagramзнаменитость показалаоткровенный снимок. Американская вокалистка запечатлена в бассейне, лежа нанадувном матрасе. Леди Гага облачена только в розовые стринги.Все бы ничего, вот только кадр голливудская дива сопроводилапесней Human Fly от американских рок-группы The Cramps. Трек рассказывает о человеке-мухе,который своим постоянным жужжанием раздражает других. Судя по всему, Леди Гага сравниласвоих недругов в Сети с этим надоедливым персонажем.Напомним, не так давно микроблог американской звезды пережилнашествие недовольных комментаторов из России. Соотечественники супермоделиИрины Шейк таким образом пытались отомстить певице: якобы та увела у манекенщицывозлюбленного – актера Брэдли Купера. Не смотря на то, что эта информация неподтвердилась, Instagram все еще полон бессмысленныхсообщений от россиян.Отметим, чтони разу не отреагировала на злобу интернет-обывателейв свой адрес. Однако, с удовольствием их провоцирует. Например, на днях она показалав соцсетях, что устроила возлюбленному, лицо которого не показала,романтический ужин при свечах.