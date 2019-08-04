Полиция подсчитала число участников несанкционированной акции в центре Москвы - 1500 человек.

Полиция подсчитала число участников несанкционированной акции в центре Москвы - 1500 человек. Как сообщил московский главк МВД России, за различные нарушения были задержаны 600 человек.Московская полиция напоминает, что за организацию и участие в беспорядках последует наказание. Митинг 27 июля, который также не был согласован, окончился задержанием 1074 участников. Возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудников правоохранительных органов, пишет РИА Новости.