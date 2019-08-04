Столичная полиция сообщает о 30 задержанных участниках несогласованной акции оппозиции в Москве.

Полиция задержала 30 участников несогласованной акции оппозиции в Москве, сообщает "Интерфакс". Всего в несогласованном мероприятии в центре столицы приняли участие порядка 350 человек. Задержания проводились лишь тех, кто нарушал общественный порядок. Полицейские по громкоговорителям постоянно предупреждают, что акция незаконна, просят ее участников разойтись и не нарушать общественный порядок, уточняет ТАСС. По информации корреспондентов агентства, на Трубной площади кто-то распылил газ.Замруководителя направления "Пространственное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Ольга Гай отметила убытки, которые несет туристическая сфера. Это и упущенная выгода, и потеря клиентов, и необходимость планировать туристические маршруты вдали от мест проведения акций. Мировая практика показывает, что убытки могут исчисляться сотнями миллионов долларов.