Незадолго до кончины знаменитость попала в больницу. Вилли
Токарев сражался с коварным недугом, который, к сожалению, взял верх.
Незадолго до кончины знаменитость попала в больницу. Вилли
Токарев сражался с коварным недугом, который, к сожалению, взял верх.
Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти известного
шансонье. 84-летний Вилли Токарев скончался в одной из онкологических клиник
Москвы.
Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же день
врачи госпитализировали певца. Сообщает .
О смерти Токарева рассказал Народный артист России Николай
Тамразов. Грустные вести подтвердил сын почившего – Антон Токарев.
"Насколько я знаю,
Вилли с нами больше нет, к сожалению", – цитирует наследника шансонье Telegram-канал
радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, – автор-исполнитель песен в жанре
русский шансон. Артист начал свою творческую деятельность еще в 70-х, когда
эмигрировал из СССР в США. На родину Токарев вернулся в 90-х годах. Звезда выпустила
множество альбомов, вела эфиры на радио "Русский шансон".