Незадолго до кончины знаменитость попала в больницу. Вилли Токарев сражался с коварным недугом, который, к сожалению, взял верх.

Незадолго до кончины знаменитость попала в больницу. ВиллиТокарев сражался с коварным недугом, который, к сожалению, взял верх.Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти известногошансонье. 84-летний Вилли Токарев скончался в одной из онкологических клиникМосквы.Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же деньврачи госпитализировали певца. Сообщает .О смерти Токарева рассказал Народный артист России НиколайТамразов. Грустные вести подтвердил сын почившего – Антон Токарев."Насколько я знаю,Вилли с нами больше нет, к сожалению", – цитирует наследника шансонье Telegram-каналрадиостанции "Говорит Москва".Напомним, – автор-исполнитель песен в жанрерусский шансон. Артист начал свою творческую деятельность еще в 70-х, когдаэмигрировал из СССР в США. На родину Токарев вернулся в 90-х годах. Звезда выпустиламножество альбомов, вела эфиры на радио "Русский шансон".