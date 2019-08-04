Уточненная информация.

4 августа 2019 года около 13.30 на 84 километре автодороги «Владимир -Муром-Арзамас» в Селивановском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа Рио», житель города Владимира 1956 г.р., при совершении поворота выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Владимир-Муром».После столкновения произошло возгорание транспортных средств.В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы трое пассажиров автобуса, позже за медицинской помощью обратились еще трое пассажиров, получивших ссадины и ушибы.Впоследствии пятеро пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних 2001 и 2007 г.р., были направлены на амбулаторное лечение, одна пассажирка остается в медицинском учреждении.Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено. На месте работает следственно-оперативная группа.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.