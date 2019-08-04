После столкновения автобуса и легковушки произошло возгорание

После столкновения автобуса и легковушки произошло возгораниеДТП с участием пассажирского автобуса произошло во Владимирской области днём 4 августа. Около 13.30 на 84 километре автодороги «Владимир -Муром-Арзамас» в Селивановском районе столкнулись ПАЗ и «Киа Рио».«По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио», выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Владимир-Муром»», - сообщает ГУ МВД России по владимирской области.После столкновения произошло возгорание транспортных средств. В момент происшествия в автобусе находились 10 человек.По состоянию на 15.30 известно о троих пострадавших - пассажирах автобуса и одном погибшем – мужчине, находившемся в легковом автомобиле.На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики скорой помощи и другие экстренные службы, которые принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.Движение на данном участке трассы затруднено.