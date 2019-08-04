Балерина порадовала поклонников эффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.

Балерина порадовала поклонниковэффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.В личном Instagram знаменитостьопубликовала фото с курорта. Танцовщица, облаченная в микро-бикини лазурногоцвета, демонстрирует вертикальную растяжку. За спиной Анастасии Вилочковойоткрывается роскошный вид: большой бассейн и высокие пальмы."Арабеск. Отражение", – подписалабалерина фотографию с вертикальным шпагатом.Отметим, что оценить уменияподписчики не смогут – знаменитость закрыла возможностькомментировать свои публикации. Так балерина борется с недоброжелателями, периодическизаваливающими ее страницу критикой. Звезда научилась игнорировать злобные выпады. На днях на в буквальном смысле оплевала завистниц в соцсетях."Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь сневероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес состороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь ивыпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали,посудачили, инсинуировали, как представили... Мне присылают фотолиц этих "писательниц.."🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же ибилеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..😂 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в своеммикроблоге.