Балерина порадовала поклонников
эффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.
Балерина порадовала поклонников
эффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.
В личном Instagram знаменитость
опубликовала фото с курорта. Танцовщица, облаченная в микро-бикини лазурного
цвета, демонстрирует вертикальную растяжку. За спиной Анастасии Вилочковой
открывается роскошный вид: большой бассейн и высокие пальмы.
"Арабеск. Отражение", – подписала
балерина фотографию с вертикальным шпагатом.
Отметим, что оценить умения
подписчики не смогут – знаменитость закрыла возможность
комментировать свои публикации. Так балерина борется с недоброжелателями, периодически
заваливающими ее страницу критикой. Звезда научилась игнорировать злобные выпады. На днях на в буквальном смысле оплевала завистниц в соцсетях.
"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с
невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со
стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и
выпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали,
посудачили, инсинуировали, как представили... Мне присылают фото
лиц этих "писательниц.."🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и
билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..😂 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в своем
микроблоге.