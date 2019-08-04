Сегодня, 4 августа, герцогине Сассекской исполнилось 38 лет. Супруга принца Гарри – Меган Маркл – отметит день рождения в кругу самых близких.

Сегодня, 4 августа, герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.Супруга принца Гарри – Меган Маркл – отметит день рождения в кругу самыхблизких.Анонимный информатор, близкий к монаршему двору, рассказал журналистам,что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям на празднике родственницы непоявятся. Всему виной напряженные отношения, которые сложились внутри "великолепнойчетверки".Поговаривают, мол, герцог и герцогиня Кембриджскиенедолюбливают Маркл. Кейт и Уильям стараются лишний раз не пересекаться с Меган. Обасемейства разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительнойдеятельности."Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздникпо случаю 38-летия Меган в воскресенье", – отмечает источник.В защиту отметим, что в январе этого года, когдагерцогиня Кембриджская праздновала 37-летие, герцогиня Сассекская тоже недождалась приглашения. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем,принц Гарри и Меган Маркл среди гостей замечены не были, сообщает s.Добавим, и принц Гарри на этот раз решилиустроить скромный праздник. Чета все еще не отошла от скандала, который разгорелсяпосле того, как герцогиня Сассекская устроила роскошную вечеринку в честь тогдаеще неродившегося малыша. Тогда беби-шауэр обошелся 300 тысяч фунтов стерлингов.