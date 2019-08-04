Сегодня, 4 августа, герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.
Супруга принца Гарри – Меган Маркл – отметит день рождения в кругу самых
близких.
Сегодня, 4 августа, герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.
Супруга принца Гарри – Меган Маркл – отметит день рождения в кругу самых
близких.
Анонимный информатор, близкий к монаршему двору, рассказал журналистам,
что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям на празднике родственницы не
появятся. Всему виной напряженные отношения, которые сложились внутри "великолепной
четверки".
Поговаривают, мол, герцог и герцогиня Кембриджские
недолюбливают Маркл. Кейт и Уильям стараются лишний раз не пересекаться с Меган. Оба
семейства разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительной
деятельности.
"Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздник
по случаю 38-летия Меган в воскресенье", – отмечает источник.
В защиту отметим, что в январе этого года, когда
герцогиня Кембриджская праздновала 37-летие, герцогиня Сассекская тоже не
дождалась приглашения. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем,
принц Гарри и Меган Маркл среди гостей замечены не были, сообщает s.
Добавим, и принц Гарри на этот раз решили
устроить скромный праздник. Чета все еще не отошла от скандала, который разгорелся
после того, как герцогиня Сассекская устроила роскошную вечеринку в честь тогда
еще неродившегося малыша. Тогда беби-шауэр обошелся 300 тысяч фунтов стерлингов.