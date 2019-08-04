Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследования после отравления детей в лагере Олимп в Коломенском районе (Московская область). Берутся пробы продуктов, воды, смывы с рук персонала.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследования после отравления детей в лагере "Олимп" в Коломенском районе (Московская область). Берутся пробы продуктов, воды, смывы с рук персонала.Перед этим семеро ребят с жалобами на плохое самочувствие попали в больницу, где у них диагностировали кишечную инфекцию.Всего за медпомощью обратились 10 детей и 1 взрослый.Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, передает РИА Новости.