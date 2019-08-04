Дерзкого угонщика задержали в Петербурге. Мужчина мирно беседовал с сотрудником ГИБДД до тех пор, пока не увидел, как его автомобиль эвакуируют. И, видимо, решил помешать этому во что бы то ни стало.

Дерзкого угонщика задержали в Петербурге. Мужчина мирно беседовал с сотрудником ГИБДД до тех пор, пока не увидел, как его автомобиль эвакуируют. И, видимо, решил помешать этому во что бы то ни стало. Увидев открытый автомобиль полицейского, он прыгнул на водительское сиденье и бросился в погоню. Чем закончилась эта почти голливудская история?Кадры, снятые камерой видеонаблюдения: встревоженный мужчина спорит с водителем эвакуатора, который забрал его белый седан на штрафную стоянку. Не добившись справедливости, человек направляется к машине ГИБДД. Короткая перепалка с инспектором, после которой водитель принимает отчаянное решение догнать эвакуатор на патрульной машине.Улица Красного Текстильщика — одна из самых загруженных в Петербурге. И-за многочисленных офисных центров оставить машину здесь можно только в определенное время и строго в определенном месте. Даже в выходные здесь нет свободного места.Впрочем, погоня длилась не долго. На ближайшем светофоре машина ГИБДД перерезает дорогу эвакуатору. Пока угонщик спешно придумывал дальнейший план действий, его задержали сотрудники полиции.Автомобиль, из-за которого разыгралась сцена с погоней, находится на штрафной стоянке ГИБДД. Там ситуацию комментируют сдержанно: действия сотрудников полиции и эвакуаторщика правомерны. Автоюристы готовы с этим поспорить: согласно закону, эвакуация машины в присутствии владельца категорически запрещена."Если хозяин машины появился, до тех пор пока грузят его машину, ставят, крепят, пока погрузчик не уехал, он имеет право забрать машину, ему должны отдать вообще безо всяких разговоров, потому что он пришел, он сам может нарушение ликвидировать. Да, он заплатит в любом случае штраф за то, что неправильно припарковался, но факта эвакуации не будет", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.Для сотрудника ГИБДД это происшествие закончится серьезным взысканием. А вот водителю грозит уголовное наказание. Главное следственное управление завело сразу два уголовных дела. Одно — за угон машины без цели хищения. Второе — куда серьезнее — за применение насилия в отношении представителя власти.