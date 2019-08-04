Опубликовано видео с нательной камеры полицейского, случайно застрелившего женщину в Техасе. Специальная комиссия изучает все обстоятельства инцидента и действия стража порядка, пустившего в ход табельное оружие.

Вечером в минувший четверг, 1 августа, сотрудник полиции из Арлингтона, расположенного в штате Техас на юге США, совершил убийство по неосторожности. Городской департамент полиции обнародовал кадры с нательной камеры патрульного, ставшего участником фатального инцидента.По предварительным данным, озвученным в СМИ, правоохранители и медики направлены к месту, где, по словам заявителя, находилась женщина, лежавшая на траве в бессознательном состоянии.Прибывший патрульный попытался приблизиться к предполагаемой пострадавшей, однако на него кинулся питбультерьер, который, судя по всему, решил защитить хозяйку.После нескольких предупреждений страж порядка пустил в ход табельное оружие. Попал ли он в собаку – неизвестно, зато одна из пуль поразила женщину, впоследствии опознанную как Виктория Маргарита Брукс, 30 лет от роду.Женщина была доставлена в больницу, где врачи констатировали ее смерть.В настоящее время специальная комиссия изучает все обстоятельства произошедшего, полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.