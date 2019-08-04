Затишье в российском медиа-пространстве, кажется, не длится более пяти минут. Текущий день не стал исключением. Дни.ру собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года.

Затишье в российском медиа-пространстве, кажется, не длится более пяти минут. Текущий день не стал исключением. "Дни.ру" собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года.Балерина порадовала поклонников эффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.В личном Instagram знаменитость опубликовала фото с курорта. Танцовщица, облаченная в микро-бикини лазурного цвета, демонстрирует вертикальную растяжку. За спиной Анастасии Вилочковой открывается роскошный вид: большой бассейн и высокие пальмы.Теледива шокировала народ экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем авто.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года, читайте в и специальных .