Семеро заключенных атаковали двух охранников исправительного учреждения – мужчины загнали тюремщиков в коридор, где повалили на пол и принялись жестоко избивать. Инцидент запечатлели камеры, установленные в помещениях колонии.

Семеро заключенных набросились на сотрудников тюрьмы в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Инцидент произошел еще в середине июля, однако следствие обнародовало кадры только сейчас.Группа мужчин, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении, загнала двух охранников в коридор, после чего тюремщиков повалили на пол и начали жестоко избивать.Побоище остановилось с прибытием подкрепления – подоспевшие на помощь сотрудники тюрьмы пустили в ход нелетальное оружие и газ, после чего нападавших удалось скрутить.В результате инцидента работники колонии получили травмы, им потребовалась госпитализация.Как сообщают СМИ, заключенным, атаковавшим охранников, предъявлены серьезные обвинения. Если суд признают их обоснованность, то мужчины могут задержаться в исправительном учреждении надолго.Причины, побудившие осужденных совершить нападение, не уточняются.