Семеро заключенных атаковали двух охранников исправительного учреждения – мужчины загнали тюремщиков в коридор, где повалили на пол и принялись жестоко избивать. Инцидент запечатлели камеры, установленные в помещениях колонии.
Семеро заключенных набросились на сотрудников тюрьмы в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Инцидент произошел еще в середине июля, однако следствие обнародовало кадры только сейчас.
Группа мужчин, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении, загнала двух охранников в коридор, после чего тюремщиков повалили на пол и начали жестоко избивать.
Побоище остановилось с прибытием подкрепления – подоспевшие на помощь сотрудники тюрьмы пустили в ход нелетальное оружие и газ, после чего нападавших удалось скрутить.
В результате инцидента работники колонии получили травмы, им потребовалась госпитализация.
Как сообщают СМИ, заключенным, атаковавшим охранников, предъявлены серьезные обвинения. Если суд признают их обоснованность, то мужчины могут задержаться в исправительном учреждении надолго.
Причины, побудившие осужденных совершить нападение, не уточняются.