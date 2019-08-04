Минобороны РФ сообщило об успешном первом полете тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата Охотник.

Минобороны России в субботу сообщило об успешном первом полете тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник". БПЛА создан инженерами КБ Сухого, пишет ТАСС.Оператор поднял новейшую разработку в воздух, провел над аэродромом на высоте 600 метров и успешно приземлил. Весь полет занял 20 минут, сообщили в военном ведомстве.БПЛА "Охотник" создан по схеме "летающее крыло" и способен держаться в воздухе продолжительное время. Специальные материалы позволят ему избегать радаров противника и вести различные виды разведки.