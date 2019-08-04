Следователи детально оценивают все обстоятельства произошедшего

Следователи детально оценивают все обстоятельства произошедшегоРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту обрушения стен в доме в поселке Приозерный Вязниковского района.По предварительным данным, ранним утром 3 августа раздался хлопок в квартире 2-этажного многоквартирного дома. Обрушились 2 стены, граничащие с соседними квартирами.Хлопок произошел из-за утечки газа. Собственник квартиры переоборудовал титан, работающий на дровах на газовое топливо. От централизованного газоснабжения мужчина сделал разводку и подвёл газ к титану. Данные работы провели без привлечения специалистов газовой службы. Пострадавших, к счастью, нет.Следователи детально оценивают все обстоятельства произошедшего.