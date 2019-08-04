Российская актриса Екатерина Климова разместила снимок, на котором она позирует без косметики. Пользователи пришли в восхищение от естественной красоты звезды.

Российская актриса Екатерина Климова разместила снимок, на котором она позирует без косметики. Пользователи пришли в восхищение от естественной красоты звезды.На странице знаменитости в Instagram появилась фотография, на которой запечатлена лишь часть ее лица. Артистка отдала предпочтение естественности и не использовала для снимка косметику.Пользователи не смогли пройти мимо откровенного кадра. Они признались, что были очарованы глазами звезды: "Глаза просто космос. Они у вас неимоверные, магические! Всегда любуюсь в фильмах", "Очень красивая! Любви вам и счастья", "Красавица неописуемая", "Такая натуральная! Приятно смотреть". Актриса поблагодарила поклонников за комплименты.В различных интервью не раз говорила, что предпочитает естественную красоту искусственной. Чтобы всегда оставаться в хорошей форме, она следит за здоровьем кожи, волос и ногтей, передает .Недавно актриса встретилась со своим первым мужем. Бывшие супруги отправились на прогулку вместе с дочерью Елизаветой и возлюбленной Ильи Хорошилова. Фотографиями встречи звезда поделилась в Instagram.