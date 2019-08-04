Составлен рейтинг регионов с самым большим числом новых случаев психических заболеваний. В лидерах — обе столицы.

Составлен рейтинг регионов с самым большим числом новых случаев психических заболеваний, пишет RT. Больше всего новых "психических диагнозов" выявлено в прошлом году в Санкт-Петербурге. В северной столице проблемы с психикой впервые испытали 4,7 тысячи пациентов. На втором месте с большим отрывом — Москва, там выявили в 2018 году 2,8 тысячи новых случаев.Бронза — у Татарстана (2,5 тысячи новых случаев), не очень отстают его соседи по Уральскому региону Башкортостан (2,4 тысячи) и Челябинская область (2,1 тысячи).Самая стойкая психика у жителей зафиксирована в Ненецком автономном округе — всего 8 новых пациентов. Вторые от конца списка жители Чукотки (44), менее сотни новых пациентов появились также в Магаданской (56) и Мурманской области (71), в Севастополе (88).По всей России за прошлый год выявлены психические расстройства у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что расстройства, вызванные приемом наркотиков и других стимуляторов, в эту статистику не вошли.Минздрав выделил и самые рапространенные диагнозы у россиян. Так, на первом месте (2 миллиона пациентов) оказались расстройства непсихотического характера (без галлюцинаций, бреда и параноидальных проявлений). Далее идут психозы, шизофрения и слабоумие. На третьем месте — умственная отсталость.