Спикером новой Рады на Украине может стать глава пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Спикером новой Рады на Украине может стать глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал телеканалу "Россия 24", подтвердив появившуюся несколько дней назад информацию.Внеочередные парламентские выборы прошли в стране 21 июля. По предварительным данным, политическое объединение главы государства Владимира Зеленского — набрало более 43% голосов, на втором месте "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье и четвертое места у "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос".