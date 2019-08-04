Трое россиян с танкера Temeteron, задержанного в 2016 году у берегов Ливии, освобождены и уже вернулись на родину. Старпом судна рассказал, что приехал домой. Моряк сообщил также, что вернулись и другие члены экипажа —украинцы и грек.

Трое россиян с танкера Temeteron, задержанного в 2016 году у берегов Ливии, освобождены и уже вернулись на родину.Как сообщил российский координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов, ему позвонил старпом судна, он рассказал, что приехал домой. Моряк сообщил также, что вернулись и другие члены экипажа —украинцы и грек.ITF готова оказать содействие всем освобожденным, если им потребуется реабилитация, и ждет от экипажа соответствующего письма, пишет РИА Новости.Танкер Temeteron был задержан в 17 морских милях от ливийского побережья в конце июня 2016 года. Он принадлежит греческой фирме, работал под флагом Белиза. В состав экипажа входили трое граждан РФ (капитан судна из Севастополя, двое моряков из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пятеро граждан Украины и один — Греции. Моряков обвиняли в контрабанде нефтепродуктов. В сентябре 2018 года их приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы. О решении ливийских властей отпустить моряков стало известно в минувшую пятницу, 2 августа.