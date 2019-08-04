Ты как можешь женщин бить, - на видео попал конфликт на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиры поругались во время посадки на борт воздушного судна, после чего произошла драка. Все трое участников противостояния были сняты с рейса.

В Сети опубликованы видео конфликта, произошедшего на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург.Как сообщают СМИ, в ночь на субботу 3 августа, несколько россиян устроили драку во время посадки на борт воздушного судна.По предварительным данным, после непродолжительной перепалки одна из пассажирок ударила мужчину, после чего получила отпор. За женщину вступился другой пассажир.В итоге все трое были сняты с рейса, вылетевшего в пункт назначения с задержкой, составившей примерно 45 минут.