В Токио на Кубке мира по плаванию двумя победами российского пловца Владимира Морозова ознаменовался второй день соревнований. 27-летний россиянин выиграл заплывы на 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

В Токио на Кубке мира по плаванию двумя победами российского пловца Владимира Морозова ознаменовался второй день соревнований. 27-летний россиянин выиграл заплывы на 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.В 50-метровой дисциплине победное время Морозова составило 24,53 секунды. Следом за ним финишировал американский пловец Майкл Эндрю, время которого равняется 24,87 секунды. Замкнул тройку лучших болгарин Никита Цмыг. Его время – 25,06 секунды.На стометровке вольным стилем Морозов преодолел дистанцию за 48,12 секунды. Обладателем серебряной медали Кубка мира в данной дисциплине стал американец Блэйк Пирони (48,43), а бронзу завоевал венгерский пловец Себастьян Сабо, отставший от Морозова на 0,33 секунды.Отметим также, что в женской сетке соревнований в заплыве на 100 метров комплексным плаванием россиянка Виталина Симонова завоевала бронзовую медаль. Для нее это первый пьедестал на данном этапе Кубка мира.