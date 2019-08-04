Светская львица заинтриговала интернет-обывателей.
Возможно, скоро 50–летняя Светлана Бондарчук примерит подвенечный наряд.
Светская львица заинтриговала интернет-обывателей.
Возможно, скоро 50–летняя Светлана Бондарчук примерит подвенечный наряд.
В личном Instagram знаменитость опубликовала забавную видеозапись.
На ней Светлана Бондарчук распекает своего возлюбленного – директора проектов
студии дизайна Сергея Харченко.
"Ты себе взял арбуз, а мне десерт, который я не люблю. Ты
для чего это делаешь, Сережа? Ты хочешь, чтобы я была толстая?" – с улыбкой
говорит избраннику .
Однако, поклонники обратили внимание на кольцо на безымянном
пальце правой руки светской львицы. Многие решили, что внушительных размеров
украшение – помолвочное. Мол, Светлана и Сергей обручились и скоро объявят о
свадьбе.
"Не можем не заметить булыжник на безымянном пальчике
Светланы... Неужели снова замуж?" – рассуждают авторы Telegram-канала "Только
никому...".
К слову, и Сергей Харченко слухи о
возможном бракосочетании не комментируют. Парочка сейчас наслаждается отпуском.
Влюбленные отдыхают в Турции, в пятизвездочном отеле.