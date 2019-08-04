Светская львица заинтриговала интернет-обывателей. Возможно, скоро 50–летняя Светлана Бондарчук примерит подвенечный наряд.

Светская львица заинтриговала интернет-обывателей.Возможно, скоро 50–летняя Светлана Бондарчук примерит подвенечный наряд.В личном Instagram знаменитость опубликовала забавную видеозапись.На ней Светлана Бондарчук распекает своего возлюбленного – директора проектовстудии дизайна Сергея Харченко."Ты себе взял арбуз, а мне десерт, который я не люблю. Тыдля чего это делаешь, Сережа? Ты хочешь, чтобы я была толстая?" – с улыбкойговорит избраннику .Однако, поклонники обратили внимание на кольцо на безымянномпальце правой руки светской львицы. Многие решили, что внушительных размеровукрашение – помолвочное. Мол, Светлана и Сергей обручились и скоро объявят освадьбе."Не можем не заметить булыжник на безымянном пальчикеСветланы... Неужели снова замуж?" – рассуждают авторы Telegram-канала "Тольконикому...".К слову, и Сергей Харченко слухи овозможном бракосочетании не комментируют. Парочка сейчас наслаждается отпуском.Влюбленные отдыхают в Турции, в пятизвездочном отеле.