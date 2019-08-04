Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обвинил организаторов субботнего несанкционированный митинг в центре Москвы в безответственности.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обвинил организаторов субботнего несанкционированный митинг в центре Москвы в безответственности. Федотов уверен, что отстаивать политические права необходимо, но нельзя допускать беззакония, пишет РИА Новости.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что полиция не стала надолго задерживать журналистов, работавших на несогласованном митинге. Как пояснил Соловьев, накануне СЖР дополнительно через центральный аппарат МВД разъяснил полицейским законные права и обязанности сотрудников СМИ. Соловьев подтвердил, что Союз отслеживает ситуацию на акции."Некоторые не успевают предъявить удостоверения, некоторые не носят на себе жилетов и специальных обозначений "пресса", — отметил глава СЖР.Ранее сообщалось, что 3 августа в центре Москвы были задержаны от 8 до 10 журналистов.