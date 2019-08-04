Знаменитость предстала в непривычных образах. Дарья Мороз поделилась
смелыми кадрами в стрингах и с агрессивным макияжем на своей странице в Instagram.
Знаменитость предстала в непривычных образах. Дарья Мороз поделилась
смелыми кадрами в стрингах и с агрессивным макияжем на своей странице в Instagram.
Артистка позировала в стрингах, шубе леопардовой
расцветки и в черных туфлях на высоком каблуке. Звезда стоит около стола,
выгнувшись назад и опираясь на него руками. Эпатажный образ прекрасно подчеркнул
стройную фигуру Дарьи Мороз, ее длинные ноги и плоский живот.
Пикантный снимок разделил фоловеров актрисы на два лагеря. Одним
рассыпались в комплиментах знаменитости, а диругие назвали ее вульгарной. Также
поклонники заметили, что фото появилось после любовного признания и объявления
о свадьбе ее бывшему мужа, режиссера Константина Богомолова к Ксении Собчак.
Многие посчитали, что публикация была назло экс-супругу.
Вскоре Дарья Мороз решила добавить дров в огонь и разместила еще
один необычный снимок. На нем она предстала с ярким, манящим макияжем. Красная помада,
маникюр в то ни черные стрелки на веках сделали из звезды экрана роковую загадочную
красотку.
"Мы еще от шубы не отошли, а тут
такое… Леди Совершенство", "Даш, это уже перебор! Тебя штрафовать надо за превышение
допустимой Красоты!", "Красота и изюминкой", "Очень круто!" – высказались подписчики
Нашлись и те, кому новый имидж звезды пришелся не по душе. Они
отметили, что куда лучше – натуральная красота.
Напомним, и Константин
Богомолова расстались не так давно. А несколько дней назад режиссер впервые
публично признался в любви новой избраннице. Планируется, что они с Ксенией Собчак
съиграют свадьбу в сентябре этого года.