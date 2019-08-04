Знаменитость предстала в непривычных образах. Дарья Мороз поделилась смелыми кадрами в стрингах и с агрессивным макияжем на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в непривычных образах. Дарья Мороз поделиласьсмелыми кадрами в стрингах и с агрессивным макияжем на своей странице в Instagram.Артистка позировала в стрингах, шубе леопардовойрасцветки и в черных туфлях на высоком каблуке. Звезда стоит около стола,выгнувшись назад и опираясь на него руками. Эпатажный образ прекрасно подчеркнулстройную фигуру Дарьи Мороз, ее длинные ноги и плоский живот.Пикантный снимок разделил фоловеров актрисы на два лагеря. Однимрассыпались в комплиментах знаменитости, а диругие назвали ее вульгарной. Такжепоклонники заметили, что фото появилось после любовного признания и объявленияо свадьбе ее бывшему мужа, режиссера Константина Богомолова к Ксении Собчак.Многие посчитали, что публикация была назло экс-супругу.Вскоре Дарья Мороз решила добавить дров в огонь и разместила ещеодин необычный снимок. На нем она предстала с ярким, манящим макияжем. Красная помада,маникюр в то ни черные стрелки на веках сделали из звезды экрана роковую загадочнуюкрасотку."Мы еще от шубы не отошли, а туттакое… Леди Совершенство", "Даш, это уже перебор! Тебя штрафовать надо за превышениедопустимой Красоты!", "Красота и изюминкой", "Очень круто!" – высказались подписчикиНашлись и те, кому новый имидж звезды пришелся не по душе. Ониотметили, что куда лучше – натуральная красота.Напомним, и КонстантинБогомолова расстались не так давно. А несколько дней назад режиссер впервыепублично признался в любви новой избраннице. Планируется, что они с Ксенией Собчаксъиграют свадьбу в сентябре этого года.