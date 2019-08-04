Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Анастасия Потапова в полуфинале квалификации турнира в Торонто за два часа 13 минут в трех сетах переиграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски – 6:4, 3:6, 6:3.

Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Анастасия Потапова в полуфинале квалификации турнира в Торонто за два часа 13 минут в трех сетах переиграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски – 6:4, 3:6, 6:3.В параллельной встрече другая россиянка Екатерина Александрова (47) отдала всего один гейм в противостоянии с канадкой Луис Вонг (826) – 6:0, 6:1.Таким образом, обе представительницы России вышли в финальный раунд квалификации турнира. За место в основной сетке Потапова сыграет с китаянкой Шуай Чжан (36), а Александрова – с венгеркой Тимеей Бабош (126).