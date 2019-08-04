На предложение США главе иранского МИДа Джавада Зарифа встретиться с президентом Трампом Тегеран ответил отказом. Позднее Зариф был включен в санкционный список с блокированием счетов в США.

На предложение США главе иранского МИДа Джавада Зарифа встретиться с президентом Трампом Иран ответил отказом, сообщает еженедельник The New Yorker со ссылкой на источники.Предполагалось, что встреча главы иранского МИД Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом пройдет в Белом доме. Приглашение было передано постпреду Ирана при ООН американским сенатором Рэндом Полом 15 июля. Зариф должен приехать в США на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре и не сразу ответил отказом, сославшись на то, что для принятия такого важного решения ему необходимо проконсультироваться с Тегераном. Однако позднее Зариф отклонил это предложение.Перед этим во время часовой беседы с Полом, Зариф обсудил ядерную программу Ирана, напряженность в Персидском заливе и варианты выхода из дипломатического тупика.В Белом доме ситуацию с отклонением приглашения пока не комментируют.В среду, 31 июля, Зариф был включен в санкционный список с блокированием счетов в США. Досталось и Рэнду Полу — Трамп, отметив важность его советов, все же отметил, что сенатора никто не назначал "представителем президента США по Ирану".