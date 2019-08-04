Певица продемонстрировала роскошную фигуру. Вера Брежнева примерила
экстремальное декольте.
Певица продемонстрировала роскошную фигуру. Вера Брежнева примерила
экстремальное декольте.
В Stories личного Instagram вокалистка опубликовала пикантный снимок. В кадре Вера Брежнева позирует в черном топе на тоненьких бретельках. Наряд
подчеркивает идеальные формы знаменитости.
Отметим, что Брежнева с некоторых пор публикует только свои
фото, иногда снимки своих дочерей. Кадры с изображением супруга – музыканта и продюсера
Константина Меладзе – она старается не показывать, даже старые публикации с мужем
звезда удалила из соцсети.
На этот факт обратили внимание подписчики Веры. Одна из
поклонниц набралась храбрости и спросила вокалистку о том, почему она убрала из
микроблога личные кадры с Константином.
"Вера, куда делись фото, где муж тебя на руках носит?!
Видео, где вы в Мюнхене?! Верните, пожалуйста, народное достояние на место", —
написала звезде фанатка. "Убрала, чтобы завистников не нервировать", – объяснила
.
Напомним, и Константин Меладзе стали мужем и
женой в октябре 2015 года. Знаменитости сыграли тайную свадьбу в Италии. На торжестве
присутствовали только самые близкие.