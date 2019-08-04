Певица продемонстрировала роскошную фигуру. Вера Брежнева примерила экстремальное декольте.

Певица продемонстрировала роскошную фигуру. Вера Брежнева примерилаэкстремальное декольте.В Stories личного Instagram вокалистка опубликовала пикантный снимок. В кадре Вера Брежнева позирует в черном топе на тоненьких бретельках. Нарядподчеркивает идеальные формы знаменитости.Отметим, что Брежнева с некоторых пор публикует только своифото, иногда снимки своих дочерей. Кадры с изображением супруга – музыканта и продюсераКонстантина Меладзе – она старается не показывать, даже старые публикации с мужемзвезда удалила из соцсети.На этот факт обратили внимание подписчики Веры. Одна изпоклонниц набралась храбрости и спросила вокалистку о том, почему она убрала измикроблога личные кадры с Константином."Вера, куда делись фото, где муж тебя на руках носит?!Видео, где вы в Мюнхене?! Верните, пожалуйста, народное достояние на место", —написала звезде фанатка. "Убрала, чтобы завистников не нервировать", – объяснилаНапомним, и Константин Меладзе стали мужем иженой в октябре 2015 года. Знаменитости сыграли тайную свадьбу в Италии. На торжествеприсутствовали только самые близкие.