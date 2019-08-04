Новые депутаты Верховной рады Украины, избранные в парламент впервые, пройдут двухдневный тренинг, который для них организует Агентство США по международному развитию (USAID).

Новые депутаты Верховной рады Украины, избранные в парламент впервые, пройдут двухдневный тренинг, который для них организует Агентство США по международному развитию (USAID).Тренинг "Деятельность народного депутата Украины и его команды" пройдет 5 и 6 августа. Как ожидается, народные избранники получат знания о правовой основе и форме работы депутата Украины, научатся выстраивать работу в команде, эффективно взаимодействовать с правительством, органами местного самоуправления и общественностью.Мероприятие пройдет в рамках программы USAID "РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство", пишет РИА Новости.Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.В конце июля в самом дорогом санатории курортного Трускавца курсы повышения квалификации прошли новоизбранные депутаты будущей парламентской фракции "Слуга народа".