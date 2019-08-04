Мастерскую Никаса Сафронова в Москве залили водой соседи сверху. Инцидент произошёл в ночь на субботу.

Мастерскую Никаса Сафронова в Москве залили водой соседи сверху. Инцидент произошёл в ночь на субботу.Как рассказал "Интерфаксу" сын художника Лука, около двухсот картин пострадали от многочасового нахождения в воде. Помимо картин, от потопа пришли в негодность вещи и книги Никаса Сафронова."Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей", — уточнил Лука.По словам Луки, случившееся ставит под угрозу открытие выставки Никаса Сафронова 19 сентября.