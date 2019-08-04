В результате стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо (на западе штата Техас) погибли несколько человек, сообщили в местной полиции. Как минимум 18 человек получили ранения, они госпитализированы.

В результате стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо (на западе штата Техас) погибли несколько человек, передает РИА Новости со ссылкой на информацию местной полиции. Как минимум 18 человек получили ранения, они госпитализированы.ЧП произошло в магазине Walmart и поблизости от торгового центра в Эль-Пасо. Очевидцы рассказали, что видели двух вооруженных людей и слышали около десяти выстрелов.Полиция уже задержала трех подозреваемых в стрельбе. Территория вокруг торгового центра оцеплена.