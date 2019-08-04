Он не узнал приятеля

Он не узнал приятеляВ Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений.По данным суда, к мужчине домой приехал его приятель. Они начали выпивать, позже гость уснул. Пьяный хозяин дома вышел на улицу. Вернувшись, он не узнал своего друга, спящего на диване, и подумал, что это кто-то посторонний. Хозяин пошел на кухню, схватил нож и ударил в шею приятеля. К счастью, врачи приехали быстро и отвезли в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь.