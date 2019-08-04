Певица Настя Каменских разместила в Instagram фотографию, сделанную во время отдыха в Италии. Поклонники высмеяли снимок и назвали его неудачным.

Певица Настя Каменских разместила в Instagram фотографию, сделанную во время отдыха в Италии. Поклонники высмеяли снимок и назвали его неудачным.Несколько дней назад исполнительница отправилась вместе с Потапом в Италию. Влюбленные гуляли по улочкам городов и катались на яхте. Снимками с отдыха звезды поделились в социальных сетях.На одной из фотографий Настя Каменских позирует на палубе корабля. Певица стоит на лестнице в бикини и платье в сетку. Волосы звезда оставила распущенными. Снимок она сопроводила хештегами #лодка, #отпуск, #лето.Многие пользователи отметили, что исполнительница выбрала не самый удачный кадр для социальных сетей – один ее глаз прикрыт, будто она собирается моргнуть. "Не самое удачное выражение лица", "Укачало, что ли", "Фото красивое, но если бы не лицо", – поделились мнением подписчики. Один из пользователей высмеял наряд артистки. "Верни сетку Леонтьеву!", – написал он.Один из комментаторов заподозрил, что в момент съемки была в нетрезвом состоянии. "Глаза как будто в хламищу", – заявил он. "Ничего вы не понимаете. Это томный взгляд как у Бейонсе", – ответила ему подписчица.Другим пользователям, наоборот, понравился снимок. По их словам, артистка таким образом доказала, что ничем не отличается от обычных людей: "Спасибо за естественность! Ты красотка", "Живой человек, что захотела, то и выложила".