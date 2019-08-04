В матче первого тура чемпионата Голландии Витесс под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашнего стадиона Гелредом в Арнеме сыграл вничью с амстердамским Аяксом – 2:2.

В матче первого тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашнего стадиона "Гелредом" в Арнеме сыграл вничью с амстердамским "Аяксом" – 2:2.Счет в игре на 13-й минуте открыл Матуш Беро, забивший с передачи Вячеслава Караваева, спустя 17 минут гости восстановили равенство, отличился Джонни ван де Бек. В начале второй половины встречи Рихедли Базур вывел команду Слуцкого вперед, но амстердамцы на 75-й минуте отыгрались, мяч забил Душан Тадич, которому ассистировал ван де Бек.Стоит отметить, что команда из Арнема доигрывала встречу в меньшинстве – на 85-й минуте вторую желтую карточку получил Базур и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.В следующем туре "Витесс" в субботу, 10 августа на выезде сыграет с командой "Виллем II", а "Аякс" в тот же день примет "Эммен".