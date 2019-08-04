Во французском Нанте произошли столкновения митингующих с правоохранителями, задержано 30 человек. Обстановка напряжена.

Во французском Нанте произошли столкновения митингующих с правоохранителями, задержано 30 человек. Обстановка напряжена.Акция против полицейского насилия была посвящена памяти местного жителя – 24-летнего Стива Канисо. Он пропал без вести после музыкального праздника 21 июня, когда полиция приступила к разгону толпы на набережной Луары. Тогда несколько человек упали в воду, и только Канисо не вытащили. Тело молодого человека нашли только через неделю.Акция заявлена как мирная, но собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес полицейских и жандармов, кидают бутылки и петарды, жгут мусорные баки и строят баррикады. Сотрудники силовых ведомств стараются пресечь деструктивные действия, в том числе с помощью слезоточивого газа.В адрес полиции и персонально главы МВД Кристофа Кастанера снова звучит критика. Премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о проверке действий полиции в ту ночь, но связи с пропажей Канисо следователи не нашли.Манифестация проходит без согласования с властями. Родственники Канисо акцию не поддержали, опасаясь столкновений. Аналогичные акции проходят в Париже и других городах, передает ТАСС.