На данный момент известно об одном погибшем и троих пострадавших.

4 августа 2019 года около 13.30 на 84 километре автодороги «Владимир -Муром-Арзамас» в Селивановском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.По предварительной информации, автомобиль «Киа Рио» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Владимир-Муром».После столкновения произошло возгорание транспортных средств.В момент происшествия в автобусе находились 10 человек.По состоянию на 15.30 известно о троих пострадавших - пассажирах автобуса и одном погибшем – мужчине, находившемся в легковом автомобиле.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и представители экстренных служб, которые принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники полиции осуществляют регулирование дорожного движения по одной из полос, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.Информация уточняется.